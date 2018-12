Siracusa spumeggiante con il Monopoli, finisce 1-1

Avrebbe meritato qualcosa in più il Siracusa dalla partita con il Monopoli, il pari (1-1)sta un po' stretto ai ragazzi di Raciti che hanno mostrato una verve nuova in campo.

Primo tempo spumeggiante degli che in più di un'occasione vanno vicinissimo al vantaggio. Una spanna sopra tutti Tiscione: suo il tiro all'11' minuto da 50 metri; La palla va di poco fuori. Al 18'o Rizzo prende il palo, sugli sviluppi dell'azione Catania conquista la palla e tira Bissardo respinge: Al 26' è Tiscione a prendere il palo con il sinistro. Al 44' il Monopoli passa in vantaggio: cross di Fabris, testa di Maimone, Mendicino mette la palla dentro.

Nella ripresa il Siracusa appare ancora stordito per il gol subito e al 57' il Monopoli si rende di nuovo pericoloso con Maimone che tira e Messina che respinge di piedi. Al 75' gli azzurri gli azzurri tornano pericolosi: Catania crossa dalla sinistra per Rizzo che spara ul portiere avversario. Girandola di sostituzione e all'85' il Siracusa pareggia con Ott Vale. Quattro i minuti di recupero designati dall'arbitro, ma il risultato non cambia.

Ezio Raciti (allenatore del Siracusa). “Sono molto orgoglioso dei ragazzi che hanno giocato contro una squadra molto organizzata. E’ un piccolo punto che da morale. Nel primo tempo, i ragazzi si sono divertiti a giocare, c'è stato un bello spirito di squadra. Ott vale e Diop? Credo che potranno darci una mano. Il mio compito adesso è di trasmettere serenità. Devo dire che ho rivisto tante volte la partita di Catanzaro ed abbiamo deciso di modificare il modo di giocare. Se mi sento un traghettatore? Nel calcio contano solo i risultati”.