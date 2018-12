Siracusa, il consigliere Alota: "Quello di domani è uno sperpero di denaro pubblico, mi assento"

Continua a fare il consigliere comunale ma, per protesta, non parteciperà alla seduta in Aula fissata per domani. A dirlo è Fabio Alota.

"Quando mi candidai con la lista ‘Siracusa protagonista con Vinciullo’, la mia speranza era che il nostro gruppo restasse compatto ed aprisse in consiglio comunale un dialogo costruttivo con il fine di creare una gestione amministrativa moderna, originale e soprattutto trasparente. - dichiara - Proprio quest’ultimo punto non è stato attuato. A fare traboccare il vaso è stato quanto accaduto nella seduta del 19 dicembre, conclusa dopo ore di discussione senza votare alcunché e con un rinvio al 27, in piene festività natalizie, nonostante vi fossero due atti di indirizzo che dovevano essere approvati entro giorno 23 poiché c'è il rischio che risultino inefficaci.

Mi sono opposto a questa vergogna chiedendo espressamente di votare contro il rinvio per non sperperare denaro pubblico, sia per il gettone di presenza che per i rimborsi ai datori di lavoro, ma le cose sono andate diversamente. Auspico, almeno, che tutti i consiglieri rinuncino al gettone del 19 o del 27 donandolo a scopi benefici".