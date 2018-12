I miniatleti della Polisportiva Akrai alla manifestazione Volley in Christmas di Modica

Sabato 22 dicembre i miniatleti di Pallavolo della Polisportiva Akrai, accompagnati dall’allenatrice del settore Volley S3 Elisabetta Gallo hanno preso parte alla seconda edizione della Manifestazione Volley in Christmas, svoltosi al PalaRizza di Modica, organizzato dalla locale società Motuka.

I miniatleti si sono cimentati, come da programma, in giochi e divertimenti, il tutto aspettando il Santo Natale. Alla fine della manifestazione foto ricordo e doni per tutti.