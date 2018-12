Rosolini, in casa materiale esplodente e artifizi pirotecnici: denunciato

Scoperti in un appartamento a Rosolini oltre 12 chili di materiale pirotecnico ed esplodente detenuto, senza alcuna autorizzazione, da P. G., 69enne, con precedenti specifici

A fare la scoperta i Carabinieri di Noto, a conclusione di una mirata attività info-investigativa.

Il materiale era confezionato in pacchetti sui quali erano indicati il tipo e il presunto effetto scenico.

Una parte era detenuta in un vano del sotto scala, altra parte nell’armadio della camera da letto e una parte, infine, in un casotto posto sul terrazzo dell’abitazione stessa.

L’uomo è stato denunciato pper detenzione abusiva di materiale esplodente e di artifizi pirotecnici. Il materiale sequestrato