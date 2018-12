Siracusa, i jersey di Corso Matteotti e Passeggio Adorno diventano opere d'arte

Le barriere New Jersey di Corso Matteotti e Passeggio Adorno saranno trasformate in opere d'arte dal maestro Salvatore Accolla.

La proposta, presentata da Artigia atelier d'arte di Benedetto Speranza, è stata accolta dalla Giunta comunale. L'operazione è a costo zero per le casse di Palazzo Vermexio. Le barriere in cemento saranno trasformati in artistici e colorati arredi urbani. Sulle pareti laterali dei manufatti in cemento sarà applicato un Qr code, che permetterà ai possessori di smartphone di sfogliare il catalogo virtuale delle opere del maestro Accolla.

L'intervento decorativo ha anche un alto valore simbolico: l'arte e la cultura scendono in campo contro la paura del terrorismo, rendendo esteticamente gradevoli i dispositivi di sicurezza.