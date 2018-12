Siracusa, il messaggio augurale dell'arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo: "Serenità e pace per tutti" VIDEO

Serenità e pace per tutti: questo l'augurio che l'arcivescovo di Siracusa, Mons, Salvatore Pappalardo rivolge a tutti i suoi condiocesani nel giorno di Natale.

E anche in quest'occasione il capo della chiesa siracusana richiama tutti al valore primario dell'accoglienza a tutti i livelli, in famiglia, amici o del prossimo che si incontra per strada. L'invito finale a diventare tutti costruttori della pace di Cristo.