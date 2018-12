Siracusa, i consiglieri Pantano e Spataro bacchettano l'opposizione per l'abbandono dell'aula

Chiuso il capitolo dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, ma non è chiuso lo strascico di polemiche.

In una nota i consiglieri di maggioranza, Enzo Pantano e Laura Spataro, bacchettano l'opposizione "che - scrivono - ha ritenuto più consono abbandonare l'aula e lasciare a terzi la responsabilità di un bilancio da approvare pena il commissariamento della città e un dissesto finanziario. Un'occasione, forse, volutamente persa - insistono - da chi ha sempre avuto da ridire su come sono stati gestiti questi sei mesi di faticoso lavoro da parte della giunta comunale.

Il senso di responsabilità dei 9 consiglieri della maggioranza attiva - aggiungono - ha permesso alla città di chiudere un vecchio capitolo per poterne aprire uno del tutto nuovo in cui ognuno di noi potrà realmente apportare il proprio contributo affinché questa città - concludono - possa tornare a splendere".