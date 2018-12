Sortino, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina: arrestato

Ha mostrato un atteggiamento di nervosismo alla vista dei Carabinieri, impegnati in un controllo su strada. L'uomo, infatti, alla vista dei militari ha gettato un involucro per terra.

I militari lo hanno bloccato e controllato l'involucro, trovando all'interno 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo smercio, sottoposta a sequestro.

L'uomo, C,A, 34 anni di Sortino, incensurato, è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Successivamente è stato tradotto ai domiciliari