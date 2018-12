Lentini, in 4 denunciati per tentato furto di agrumi

Quattro persone denunciate ieri sera a Lentini per tentato furto tentato in concorso tra loro.

I 4 sono stati sorpresi, in contrada Carbonella, con all'interno dell'auto materiale idoneo alla raccolta di agrumi. Uno dei quattro è stato denunciato anche per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché nascondeva sotto il sedile anteriore dell’auto una mazza da baseball della lunghezza di 64 centimetri. Per lui anche sanzioni amministrative per guida senza assicurazione e mancanza momentanea della carta di circolazione.