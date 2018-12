Siracusa, tenta il suicidio puntandosi un cacciavite al petto: salvato dalla Polizia

In preda alla depressione, tenta il suicidio, ma il preciso intervento dei poliziotti evita il peggio. La segnalazione alla questura è arrivata da un'abitazione di via Palma a Siracusa, intorno alle 19,30 di ieri da parte di un familiare dell'uomo che si era sdraiato sul letto e con un cacciavite puntato al petto minacciava di togliersi la vita. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha dato in escandescenze, poi un agente arrivato sul posto in borghese e fingendosi un vicino di casa, è riuscito a distrarlo dal suo intento, gli ha parlato, gli ha pure offerto una sigaretta, e poi con una mossa fulminea lo ha disarmato, evitando il peggio.

L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari, chiamati ad intervenire sul posto, che lo hanno condotto in ospedale.