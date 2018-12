Brutta prestazione del Siracusa sconfitto 3-1 dal Catanzaro

Il Catanzaro piega il Siracusa e chiude la partita sul 3-1, rinsaldando la posizione in classifica.

I padroni di casa partono forte: dopo 13" tiro cross pericoloso di Favalli, la difesa azzurra controlla. Al 6' miracolo di Messina in uscita su Maita.

Risponde il Siracusa: al 10' gran tiro di Catania, respinta di Furlan.

Al 17' il Catanzaro passa in vantaggio: gran tiro di D' Ursi, respinta di Messina e gol di Giannone

Il Siracusa cerca di reagire, ma al 40' arriva il raddoppio di Fischnaller al termine di un'azione corale.

Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa al 51' Fischnaller mette dentro la rete del 3-0: lungo rilancio di Furlan, controllo di tacco e tiro al volo.

Al 55' Maita in area scarica il suo destro, respinge Messina

Al 58'gli azzurri accorciano le distanze: va via Tiscione, salta Furlan e mette dentro il 3-1.

Nessun'altra azioni di rilievo fino al triplice fischio finale.