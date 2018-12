Siracusa, consiglieri comunali in Aula anche di domenica: si accelera sul Bilancio preventivo 2018

Ancora in Aula, questa mattina, i consiglieri comunali riuniti al quarto piano di Palazzo Vermexio, per discutere gli emendamenti necessari per l’approvazione del bilancio preventivo 2018.

Dopo quasi 10 ore di discussione ieri, oggi si ricomincia dal punto 41, e l’obiettivo dei 120 emendamenti è ancora lontano.

A venire in soccorso ai consiglieri la mancata copertura finanziaria degli emendamenti, che quindi qualcuno ha dovuto ritirare. Non solo, curiosi anche alcuni emendamenti per cifre da un euro a 10 euro riguardanti spese di cancellerie a altre piccole cose, tutti ritirati.

Smaltiti un po’ di punti all’ordine del giorno, si comincia con le discussioni e le votazioni. Come anticipato ieri, gli equilibri in Aula scricchiolano e dopo i dissidi aperti tra Salvatore Castagnino e Mauro Basile, oggi quest’ultimo ha ufficialmente dichiarato di uscire dal gruppo consiliare Siracusa Protagonista con Vinciullo, in favore di un gruppo misto, all'interno del quale tra i due il capogruppo è Castagnino.

Tra i punti discussi, e approvati, l’istituzione di un nuovo capitolo come fondo vittime della violenza alle donne, votato all’unanimità, per una cifra di 10mila euro.

Ampio dibattito sul problema del randagismo, con tanto di impegno di una parte dei fondi necessari per la costituzione di un canile pubblico.