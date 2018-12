Siracusa, Torneo “Sport e Solidarietà”: vince Assostampa

E' stata la formazione di Assostampa Siracusa ad aggiudicarsi la quinta edizione del torneo di calcio a 5 “Sport e Solidarietà”.

Ad organizzarlo, come sempre, l’ex consigliere di circoscrizione Ortigia, Raffaele Grienti, in ricordo di Gianluca Bianca. Presente Antonella Moscuzza, la mamma del pescatore siracusano scomparso in mare 6 anni fa, e i familiari, che hanno ricevuto in dono il trofeo dalla squadra vincitrice. Le altre due formazioni che hanno preso parte al triangolare sono state "Quartiere Ortigia" e “Amici di Gianluca Bianca”. Il ricavato di questa edizione è stato devoluto al gruppo “Volontari con il cuore”, che si occupa di sfamare e assistere cani e gatti randagi. A tal proposito, anche un negozio di animali "Pelo e Contropelo" ha voluto donare una notevole quantità di cibo per gli amici a 4 zampe.

Presente anche all’assessore regionale all’agricoltura e pesca, Edy Bandiera: “E’ la dimostrazione che da un fatto tragico come quello della scomparsa di Gianluca Bianca – ha spiegato l’esponente della Giunta Musumeci – può nascere qualcosa di positivo come un torneo a sfondo benefico. Presenti anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia e quello di Priolo Pippo Gianni.

“E’ stata una bellissima manifestazione – ha detto Raffaele Grienti – e sono contento che continui a crescere di anno in anno. Questo torneo nasce nel ricordo di Gianluca Bianca. Il suo volto è stampato sulle casacche da gioco che ogni anno usiamo, a testimonianza che lo porteremo sempre nel cuore”.