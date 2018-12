Siracusa, Progetto ReStart: primo appuntamento sulle Zes

Ieri a Siracusa primo appuntamento del progetto ReStart, promosso dal movimento Res sul tema dell’istituzione delle Zone Economiche Speciali.

Sul palco, introdotti del deputato regionale Giovanni Cafeo promotore del progetto ReStart, numerosi ospiti, a partire dai coordinatori delle 5 aree tematiche: Pasquale Saetta, Tiziano Spada, Alba Bellofiore e Stefano Ingallina, seguiti dall’intervento del consulente tecnico Fabrizio Gerace che ha illustrato la situazione economico/finanziaria della Sicilia in relazione alla sua posizione nel Mediterraneo.

Sono intervenuti anche Pietro Agen, Presidente della Camera di Commercio del Sudest, Aldo Berlinguer, docente universitario ed esperto di Zes e Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia Sud-Orientale.

“Abbiamo provato ancora una volta a rivoluzionare le modalità con le quali la politica si rapporta ai problemi – ha detto Cafeo – con ReStart ci siamo fatti promotori di un metodo nuovo, certamente più articolato e quindi più completo ma soprattutto in grado di dare immediatamente risultati. Oggi - ha aggiunto - non è più possibile continuare con la politica delle contrapposizioni, oggi si deve lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo comune, ossia il rilancio del territorio”.

Nella parte finale l'intervento del Presidente della Regione Musumeci: “Abbiamo istituito la cabina di regia per l’istituzione delle Zes e siamo in attesa dei decreti attuativi del Governo Nazionale – ha dichiarato – ma nonostante tutto sia quasi pronto, io ho molto timore quando si parla di industrializzazione in senso classico. Si tratta a mio avviso di un modello economico ormai superato – ha continuato – ma questo non significa essere aprioristicamente contrario alle industrie di raffinazione del greggio: ci sono e devono continuare a lavorare, purché rispettino il territorio e soprattutto la salute dei cittadini”.

ReStart riprenderà già dal prossimo gennaio con diversi incontri dislocati in tutta la provincia e legati alle altre tematiche: Pianeta, Persone, Pace, Partnership.