Lentini, rapina in un negozio di viale Regione Siciliana

Rapina, ieri sera, in un negozio di Viale Regione Siciliana, a Lentini.

In azione un individuo, armato di pistola e con il volto travisato, che, dopo aver minacciato la cassiera, si ha portato via l’incasso, ancora da quantificare, e si è dileguato insieme ad un complice. Indagini in corso da parte della Polizia.