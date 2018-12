Siracusa, festività di Natale e Capodanno: il Piano operativo per la sicurezza della Polstrada

Da ieri e fino al 6 gennaio, in concomitanza con le festività di Natale e Capodanno, saranno incrementati i controlli della Polstrada di Siracusa su tutte le strade della provincia. E' stato, infatti, predisposto un piano operativo per garantire le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione.

Incrementato il numero delle pattuglie, anche con servizi in moto, intensificando i servizi di vigilanza sulle autostrade e strade extraurbane. E’ previsto anche un rafforzamento dei servizi di viabilità per assicurare assistenza e soccorso agli automobilisti in caso di emergenza con la presenza di 10 pattuglie giornaliere sulle arterie siracusane.

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, saranno predisposti servizi con le altre forze di Polizia stradale per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e gli eccessi di velocità, in particolare sulla tratta autostradale Rosolini – Catania, ma anche sulle strade statali e provinciali anche con l’impiego di pattuglie civetta.

Le pattuglie utilizzeranno dispositivi luminosi a luce lampeggiante blu anche di giorno e saranno presenti anche in prossimità dei caselli di pedaggio.

Verranno impiegati l’etilometro per il controllo del tasso alcolico degli automobilisti e l’autovelox per il controllo della velocità.

L’intensificazione dell’attività di controllo si svolgerà anche nelle ore notturne, monitorando le operazioni di sorpasso e l’uso corretto delle corsie di emergenza.

Verranno intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali e ai pulman. Occhi puntati anche sulle aree di servizio e di parcheggio autostradali, dove spesso vengono consumati reati ai danni dei viaggiatori.

I CONSIGLI DELLA POLIZIA STRADALE

L’invito è quello di scaglionare le partenze, controllare il veicolo prima della partenza e accertarsi di avere tutti i documenti di guida (patente di guida valida, carta di circolazione e certificato di assicurazione), informarsi sulla viabilità prima di mettersi in macchina, assicurare i bambini ai seggiolini e indossare le cinture di sicurezza, anche per i passeggeri posteriori, non usare il cellulare (se non attraverso l’auricolare o il viva voce), fare soste frequenti e fermarsi al primo accenno di stanchezza, rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza.

Si ricorda che è obbligatorio tenere sempre accesi i proiettori anabbaglianti e le luci di posizione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e per i conducenti dei veicoli pesanti rispettare i limiti di carico e i tempi di guida.

E’ opportuno prestare particolare attenzione negli incroci stradali tenendo comportamenti di massima prudenza anche quando si ha la precedenza su altri veicoli, e, preferibilmente, moderare la velocità, regolandola in funzione della strada, del traffico, delle condizioni atmosferiche e della visibilità, usare cautela nei sorpassi e non cambiare repentinamente corsia di marcia. Infine è consigliabile non guidare dopo aver mangiato o bevuto troppo.

Tali norme di comportamento, se osservate rigorosamente contribuiranno ad una sensibile riduzione degli incidenti stradali.