La provincia di Siracusa sesta in Sicilia per frodi creditizie, 93 denunce nei primi sei mesi del 2018

La provincia di Siracusa sesta tra quelle siciliane per casi di frodi creditizie, vale a dire per frodi realizzate attraverso il furto di identità o dei codici di accesso a conti correnti e carte di credito.

Questo quanto rileva il 27° Osservatorio sulle frodi creditizie realizzato dalla Crif con Mister Credit riguardo il primo semestre di quest'anno.

E' la provincia di Palermo ad avere il primato con 345 casi (che la collocano al 5° posto nel ranking nazionale, con quasi 2 casi al giorno), segue Catania, con 271 casi (8° posto in Italia), Messina e Trapani, entrambe con 138. Poi c'è Agrigento con 97 casi, Siracusa con 93, Caltanissetta con 71, Ragusa con 56 ed Enna con 32.

La Sicilia, che nel 2017 con 4.247 casi registrati (+45%) occupava la prima posizione tra le regioni italiane, è scesa al quarto posto. Sono state 1.241 le vittime di hacker. Prima la Campania con 1.758 denunce, seguono la Lombardia con 1.505 e il Lazio con 1.360 truffe.

A livello nazionale il fenomeno delle frodi creditizie continua a crescere e nei primi sei mesi dell’anno hanno superato i 12.100 casi.