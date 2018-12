Il Siracusa domani scende in campo contro il Catanzaro

Ventidue convocati del Siracusa calcio per la gara di domani a Catanzaro. Al termine della rifinitura il tecnico ha incontrato i cronisti in sala stampa. " Ho trovato la squadra in buone condizioni sotto vari punti di vista- spiega Ezio Raciti- ho una grande opportunità e vorrei giocarla nel migliore dei modi. Voglio ricambiare la fiducia della società. Il Catanzaro ? È un' ottima squadra, ha il migliore allenatore della categoria, ma non possiamo andare a fare l' agnello sacrificale. Possiamo competere. Sull' utilizzo di Tiscione non ho ancora deciso, valuterò stasera. L' ho trovato molto motivato. Rizzo? È in forma, ma abbiamo tanti giocatori di qualità. È importante farli coesistere perché nel calcio serve equilibrio"