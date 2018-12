Siracusa, riaperta la Biblioteca storica del Comune in via San Pietro

Riaperta ed inaugurata, oggi, la storica sede della Biblioteca Comunale di Siracusa in via san Pietro in Ortigia dopo un accurato lavoro di ristrutturazione.

Ospiterà il preziosissimo Fondo Antico costituito da libri, giornali e documenti di assoluto pregio.

“Insieme al sindaco Francesco Italia – ha detto l’assessore Fabio Granata - abbiamo voluto riconsegnare ai cittadini la sede storica della Biblioteca Comunale. In essa verranno custoditi e saranno consultabili dei fondi librari Antichi di grande pregio e si riattiverà un nuovo prestigioso presidio culturale. In occasione del centesimo anniversario della fine della 1ª guerra mondiale – ha infine detto l’assessore Granata -abbiamo esposto alcuni giornali d'epoca dell'editoria siracusana, testimonianze della temperie culturale dei primi anni del 900. Una giornata importante per la Cultura siracusana e per la Città “.

"Dopo aver atteso, per anni, questo risultato, oggi non posso non essere soddisfatto per la decisione assunta dall’Amministrazione Comunale" - ha commentato l'ex assessore regionale Vincenzo Vinciullo.