Siracusa, avrebbe commesso 27 furti in abitazioni tra Ognina e Fontane Bianche: arrestato

Avrebbe commesso 27 furti in abitazione a Siracusa, nella zona tra Ognina e Fontane Bianche. Per questo motivo è finito in manette Sebiano Di Luciano, siracusano, 32enne, accusato di furto tentato ed aggravato, nel periodo tra settembre 2017 e maggio 2018.

Ad arrestare il siracusano i carabinieri di Cassibile a seguito di indagini condotte dal Procuratore Fabio Scavone e coordinate dal P.M. dott. Marco Di Mauro della Procura della Repubblica di Siracusa.

All'uomo è stata sequestrata l'intero bottino frutto dei furti: 98 attrezzature per lavori di giardinaggio, diversi oggetti antichi in rame, complessivi 8000 chili circa di materiale in ferro, rame, alluminio ed ottone, 2 antichi fucili da caccia, tipo doppietta, di calibro 12 e 16.

L'uomo è stato tradotto ai domiciliari