Siracusa, mons. Pappalardo ai giornalisti: "Puntate alla verità"

Tradizionale incontro prenatalizio questa mattina tra l'arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo, e i giornalisti e gli operatori della comunicazione della provincia aretusea.

Un incontro per scambiarsi gli auguri, ma anche per fare, come ogni anno una riflessione su una professione importante, ma che diventa anch'essa specchio dei tanti problemi della società.

Dal capo della diocesi siracusana è stata evidenziata l'importanza del valore della comunicazione che - ha detto - "deve sempre puntare alla verità, partendo dalla capacità di leggere i segni e sempre con grande senso di responsabilità".

Mons. Pappalardo ha poi fatto un cenno all'accoglienza, facendo riferimento al documento diffuso per Natale dai vescovi siciliani: " Natale è vero - ha sottolineato - solo nell'accoglienza".

Il segretario provinciale dell'Assostampa, Prospero Dente, e dal consigliere dell'Ucsi, Salvo Di Salvo, sono stati rappresentati i tanti problemi della categoria, flagellata dal precariato e dalla disoccupazione, anche se non si abbandona mai l'imperativo di continuare a raccontare la verità.

A chiudere l'incontro il dono del pane di Lentini all'Arcidiocesi, che quest'anno sarà messo a disposizione della Caritas della Sacra Famiglie e della Casa di Sara e Abramo per distribuirlo ai bisognosi.

Non è mancata anche quest'anno la tradizionale foto-ricordo.