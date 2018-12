Lentini, carenze igieniche: sanzioni in locali e ristoranti

Intensi i controlli della Polizia, e del personale Asp sul territorio di Lentini. Riscontrate carenze igienico sanitarie in un locale adibito a pizzeria – panineria che hanno determinato l’emanazione di sanzioni amministrative e l’adozione di alcune prescrizioni.

In un altro locale, sempre adibito a ristorazione, sono state elevate sanzioni amministrative per 3000 euro per delle carenze igienico – sanitarie.