Siracusa, approvato il Piano di Emergenza esterna per gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante

E' stato approvato oggi dal prefetto di Siracusa il Piano di Emergenza Esterna di Area per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante del Polo petrolchimico di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo.

Elaborato da un gruppo di lavro, coordinato dal vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa, il Piano contiene indicazioni sulle misure da adottare e su coloro che che sono chiamati ad intervenir nell'eventualità di incidente industriale.

Il Piano prevede aggiornamenti sostanziali rispetto all'edizione prevedente: tra questi la definizione degli indicatori di stato, la predisposizione di un più articolato dispositivo per il blocco immediato della circolazione stradale e ferroviaria nell'area coinvolta nell'incidente, l'individuazione di misure di protezione per eventi coneffetti sull'ambiente e la sua coerenza con il nuovo codice della Protezione civile.