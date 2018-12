Siracusa, CasaPound distribuisce alimenti a famiglie in difficoltà

Domenica 23 dicembre dalle 11 presso la sede di CasaPound in via Bacchilide 32, i ragazzi del movimento provvederanno alla distribuzione di pasta, farina, zucchero, sale, olio, acqua, latte e altri alimenti per bambini e alimenti in scatola.

”Dare un aiuto concreto è l’unico vero atto di solidarietà – dichiara Franco Napolitano, leader cittadino di CasaPound Italia – dopo anni di crisi, nel capoluogo aretuseo il fenomeno della povertà assume ormai dimensioni catastrofiche”.