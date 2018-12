Siracusa, ancora risorse dal Ministero delle infrastrutture e trasporti

Quasi 2,5 milioni per Siracusa e l'Autorità di Sistema portuale di Augusta arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione di opere grazie al ”Fondo progettazione enti locali“ e al ”Fondo progettazione opere prioritarie”. A darne notizia è il parlamentare Paolo Ficara (M5s).

"Con l’intesa relativa al Fondo progettazione enti locali giungeranno in Sicilia ben 4,5 milioni di euro per le città metropolitane e i liberi consorzi siciliani finalizzati alla redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà dell’ente, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche", spiega Ficara".

"Vi sono inoltre altri 37 milioni di euro stanziati nel triennio fino al 2020 per le medesime finalità e destinati ai singoli Comuni, che - continua Ficara - potranno presentare fino a 3 progetti per un contributo massimo di 60.000 euro a progetto. Sono ammessi al cofinanziamento anche le risorse necessarie al bando di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti".

Per quanto riguarda, invece, il “Fondo progettazione opere prioritarie” sono stati stanziati 650mila euro per Siracusa che serviranno per progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) o, nel caso in cui siano già stati redatti tali piani o affidato l’incarico per la loro realizzazione, le risorse potranno essere utilizzate per la predisposizione di progetti di fattibilità o di project review riferiti ad opere contenuti in tali strumenti di pianificazione. "Previsti 1,5 milioni di euro per l’Autorità Portuale ad Augusta per progetti relativi a opere portuali dell’autorità di sistema della sicilia orientale e 423mila euro per la ex Provincia Regionale.