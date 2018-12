Siracusa, domenica "Natale insieme" al Parco Robinson

"Natale Insieme" è l'iniziativa che si terrà domenica 23 dicembre al parco Robinson di Bosco Minniti.

Alle 9,30 il ritrovo al Parco Minniti, che insieme a Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto in alto, gireranno per le vie del quartiere e fare gli auguri.

Alle 11 animazione per grandi e bambini a cura delle associazioni di Protezione civile e di Volontariato.

Alle 12,30 il pranzo di Natale, quindi alle 15, La tombola, con l'animazione di dj vox, Luciano Spicuglia e la partecipazione della Xmas Family e i Falsi D'autore.

“Ci piace l'idea - afferma il sindaco, Francesco Italia – di sfruttare l'occasione del Natale per rafforzare quello spirito di comunità che deve tenere uniti i siracusani e far sentire tutti cittadini alla stessa maniera. L'albero illuminato di via Barresi, quello di via Bartolomeo Cannizzo con l'aiuto delle scuole e adesso questo evento sono solo l'inizio di un percorso che proseguiremo oltre le festività con altre iniziative.Tutto questo – conclude il sindaco – è stato possibile grazie al lavoro di tanti volontari, associazioni, sponsor privati, di consiglieri comunali e di tutta la Giunta".

Invece, sarà completato domani l'addobbo dell'albero di Natale posizionato nei giorni scorsi in via Bartolomeo Cannizzo, all'interno della rotatoria posta nei pressi della parrocchia di San Metodio. L'abete è stato donato dalla “Planeta srl”, una delle imprese che lavorano alla cura del verde pubblico in città; il Comune si è occupato dell'illuminazione mentre gli addobbi sono il frutto della collaborazione di tre scuole: la Nino Martoglio; il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti “Alberto Manzi”; la Giovanni Verga.