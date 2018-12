Rosolini, fucile e cartucce senza porto d'armi: arrestato 53enne

Sono stati trovati in possesso di un fucile marca beretta modello 300 calibro 12, e 200 circa cartucce di calibro 12.. Con l'accusa di detenzione illegale di munizioni ed arma comune da sparo, i Carabinieri, ieri sera, hanno arrestato, in flagranza di reato, R.B., di 53 anni.

A seguito di indagini, i Carabinieri sono passati alla perquisizione domiciliare dell'uomo.

Quest'ultimo non ha dato spiegazioni sulla provenienza delle armi. Successivi accertamenti hanno confermato che l’uomo non era in possesso di porto d’armi. Il 53enne è stato tradotto agli arresti domiciliari.