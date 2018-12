Siracusa, domani la Biblioteca San Pietro inaugurata nella sede storica

Sarà inaugurato domani alle 10 la Biblioteca San Pietro, nella sede storica della Biblioteca Comunale in via San Pietro.

Saranno presenti il sindaco Francesco Italia e l'assessore alle Politiche culturali Fabio Granata.

Contestualmente, in occasione del centesimo anniversario della fine della 1ª guerra mondiale, verranno esposti dei giornali d'epoca dell'editoria siracusana, quali testimonianze della Grande Guerra nella nostra Città.