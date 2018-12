Siracusa, Uiltec: "Per il 2019 pronti a sostenere nuove battaglie"

E' stato un anno lungo per la Uiltec Macro Area Sud Est Sicilia, culminato con il 40% dei voti alle elezioni Rsu nella zona industriale.

Il bilancio è stato steso durante un consiglio generale che si è svolto presso l’Urban Center di Siracusa.

“Tale risultato ci rende orgogliosi – ha detto il Segretario generale, Andrea Bottaro – ma ci conferisce anche una maggiore responsabilità che metteremo in campo nel 2019: siamo pronti a sostenere battaglie per l’area industriale dei settori produttivi e dei settori minori che oggi soffrono qualche difficoltà e per questo presteremo maggiore attenzione ai lavoratori dell’indotto. Un sentito ringraziamento – ha concluso Bottaro – va ai dirigenti sindacali, che col loro impegno hanno permesso alla Uiltec di ottenere grandi risultati nel 2018.”