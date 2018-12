Priolo, rientra la protesta dei lavoratori di Ambiente Spa dopo tavolo sindacale

Un verbale positivo ha chiuso il tavolo sindacale tra Ambiente Spa, azienda che si occupa di campionamenti e misurazioni con relative analisi di laboratorio per conto di Isab nella zona industriale e il segretario della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez.

Questa mattina i lavoratori avevano deciso di bloccare l'ingresso dopo che la società aveva negato permesso e ferie ad uno di loro. Nei giorni scorsi era stato, inoltre, indetto lo stato di agitazione per la mancanza di bagni e docce in cantiere, che peraltro i lavoratori reclamavano da circa un anno.

L'incontro con i vertici aziendali ha consentito di ottenere rassicurazioni circa un allestimento adeguato dell'area di cantiere e il riconoscimento della giornata di permesso al lavoratore, oltre al ritiro della contestazione riguardante una non attenta conservazione degli attrezzi da lavoro, formalizzata nei giorni precedenti.

Ragion per cui la protesta è rientrata.