Canicattini Bagni, il sindaco invita imprese e professionisti a registrarsi al Mepa e al “Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000”

E' un invito, l'avviso pubblico a firma del sindaco Miceli, agli operatori economici (imprese, artigiani, professionisti, ecc.) a provvedere alla relativa iscrizione e qualificazione presso il Mepa, la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e presso l’albo di imprese di fiducia del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 (www.tirrenoecosviluppo.net), quale Centrale Unica di Committenza al quale ha aderito il Comune di Canicattini Bagni con deliberazione del Consiglio comunale.

L'iniziativa del primo cittadino a seguito dell’entrata in vigore, dallo scorso 18 Ottobre 2018, della normativa che obbliga tutte le Stazioni Appaltanti, in questo caso il Comune, all’utilizzo dei mezzi elettronici per lo scambio d’informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti a procedure di gara, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.