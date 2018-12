Siracusa, Confartigianato: nel 2019 uno sportello antiracket

Entro le prime settimane del 2019 avrà luogo l'apertura di uno sportello anti usura e antiestorsioni gestito da Confartigianato con la collaborazione del Coordinamento Provinciale Antiracket guidato da Paolo Caligiore. Lo sportello sarà itinerante: si attiverà una o due volte al mese in un Comune diverso della provincia aretusea in maniera tale da essere più vicino al territorio in cui operano le aziende.

"La provincia di Siracusa è stata storicamente una delle prime a ribellarsi in Sicilia contro il racket delle estorsioni senza dimenticare che quella dell'associazionismo negli anni '90 del secolo scorso è stata una stagione indimenticabile e determinante nella battaglia contro le organizzazioni criminali – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta – ecco perchè ci sembrava opportuno non disperdere quella positiva esperienza, attingendo nella competenza di Paolo Caligiore".