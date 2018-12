L'Ortigia domani tenta l’assalto agli ultimi 3 punti dell’anno contro Nuoto Catania

In vasca, domani a Catania alle 16, l'Ortigia contro la Nuoto Catania, con il derby di A1, alla Piscina “Scuderi” di Zurria dove i biancoverdi tentano l’assalto agli ultimi 3 punti dell’anno.

Coach Stefano Piccardo dovrà ancora fare a meno di Raffaele Rotondo e, così come contro la Roma, la calottina numero 9 sarà indossata dal quindicenne Lorenzo Giribaldi.

“Il derby è sempre una partita molto particolare – commenta il tecnico siracusano – Troveremo una squadra molto agguerrita che gioca in una piscina molto calda. Dovremo fare grande attenzione e provare a chiudere l’anno con una buona prestazione. Servirà concentrazione e la migliore Ortigia. A Catania diamo appuntamento anche ai nostri tifosi. La loro presenza e il loro sostegno saranno determinanti per fare bene.”

Arriva intanto una nuova convocazione per il giovane Francesco Cassia che, dal 2 al 6 gennaio, sarà ad Ostia con la Nazionale giovanile di Ferdinando Pesci.