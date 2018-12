Siracusa, tentano di rubare matasse di rame da cantiere: arrestati

Li hanno sorpresi, durante un controllo del territorio, mentre cercavano di rubare matasse di rame all'interno di un cantiere in via Elorina.

La Polizia di Stato di Siracusa li ha arrestati per tentato furto in concorso. Si tratta di tre siracusani: G. A., 20 anni, P. J., 18 anni e M. G., 19 anni.