Rosolini ammesso a finanziamento straordinario da parte della Regione

E' stato ammesso alla Regione il finanziamento straordinario per il Comune di Rosolini, tra i Comuni colpiti dalle avverse condizioni meteorologici che hanno interessato i territori delle province di Ragusa e Siracusa nei giorni 14-15 Ottobre.

Si tratta di un progetto, già esitato positivamente dalla Giunta Comunale che riguarda un intervento urgente per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico presso il Parco archeologico – religioso “Eremo di Croce Santa” per un importo complessivo di €. 3.700.000,00.

“Si tratta di un progetto – afferma il Sindaco Incatasciato – di rilevante portata in quanto va interessare la zona della “Cava Santa” gravemente compromessa dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2018. Un lavoro di squadra tempestivo che ha permesso di inviare nei tempi previsti al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo il progetto per essere ammesso a finanziamento. Scopo dell’opera è quello di ripristinare la fruibilità del Parco Archeologico “Eremo della Croce Santa” ed impedendo che altri eventi calamitosi possano rischiare di pregiudicare la pubblica incolumità rendendolo luogo di attrazione turistica per le sue peculiarità botaniche, archeologiche e religiose ”.