Siracusa, Ospedale delle 5 piaghe: il Comitato Ortigia Sostenibile spinge per la concessione

Concessione invece che vendita per l'Ospedale delle Cinque Piaghe. Il Comitato reitera la propria richiesta all'amministrazione comunale dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni.

"L’ex Convento delle Cinque Piaghe resta in vendita - si legge in una nota - ma senza cambio di destinazione d’uso. Ma non c'è comunque nessuna garanzia che l'eventuale titolare di progetto rispetti la naturale vocazione dell’immobile".

Da qui la proposta di considerare l’ipotesi della concessione di lunga durata a privati, in cambio della ristrutturazione a loro spese o in alternativa tentare il soccorso di fondi immobiliari di investimento etico.

Il Comitato chiede ancora una volta che venga fatta chiarezza sulle autorizzazioni delle autorità preposte al vincolo storico/culturale e paesaggistico e rimane in attesa di un parere della Soprintendenza ai Beni culturali che, secondo il Comitato potrebbe ancora impedirne la vendita.

Stupore viene espresso sul voto favorevole espresso dai consiglieri comunali di Lealtà e Condivisione, dichiaratisi favorevoli all’alienazione dell’Ospedale delle Cinque Piaghe, in contraddizione col voto contrario del loro leader Giovanni Randazzo.