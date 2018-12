Pachino, case dell’acqua: 543 mila litri erogati nel 2018

Sono stati erogati 543 mila litri di acqua nel 2018 dalle due case dell’acqua di via Taranto e piazza La Malfa, a Pachino, che equivale ad un mancato conferimento di 120 tonnellate di rifiuti plastici in discarica, per un risparmio stimato in 65 mila euro.

"Due anni – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – in cui pian piano le due case hanno contribuito ad aumentare la sensibilità dei nostri concittadini nei confronti del rispetto dell’ambiente che, contestualmente, ci consente un notevole risparmio in termini di costi di conferimento in discarica che di acquisto di materiale plastico. Una buona pratica che, adesso, tutta Pachino mette in atto con consapevolezza ogni giorno, praticando, appunto, una condotta virtuosa ed ecologicamente sostenibile. E i numeri parlano chiaro".

Dal 24 dicembre sino al 2 gennaio, per il terzo anno consecutivo, Comune di Pachino ed Eco Green Team hanno deciso di erogare gratuitamente l’acqua per il periodo festivo. Dal 3 gennaio 2018 si tornerà all’erogazione a pagamento e le tariffe sono sempre le stesse del 2017. La naturale microfiltrata, osmotizzata e demineralizzata avrà un costo di 6 centesimi al litro. La gasata costerà 8 centesimi. Il servizio sarà attivo tutto il giorno.