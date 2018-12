Siracusa, da domani riapre il centro comunale di raccolta rifiuti alla Targia

Entrerà in funzione domani, con un ritardo sulla tabella di marcia, il centro comunale di raccolta rifiuti alla Targia. A comunicarlo è la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città, la Tekra.

I cittadini potranno dunque conferire dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ed il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato anche al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00.

I lavori per l’adeguamento e la messa a norma del centro sono terminati già nella giornata di oggi ma l'apertura è stata posticipata a domani vista la concomitanza con le celebrazioni per l'Ottava di Santa Lucia.