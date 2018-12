Catania-Ragusa, via libera dal Cipe

Via libera ai lavori per la Catania-Ragusa. Lo ha comunicato il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

"Sono state superate le criticità, il progetto può approdare ora al Cipe", spiegano i parlamentari nazionali e regionali del M5S Paolo Ficara, Marialucia Lorefice, Simona Suriano, Filippo Scerra, Stefano Zito, Stefania Campo, Giorgio Pasqua e Maria Marzana. "Il ministro Lezzi ha promesso che la riunione del Cipe si terrà nella prima metà di gennaio, così da avere il via libera finale al progetto".

"E' una infrastruttura - commentano i parlamentari - di cui si parla da circa 20 anni e che, insieme al completamento dell'autostrada Siracusa-Gela permetterebbe il rilancio di tutto il territorio del sud-est siciliano".