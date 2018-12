Noto, individuati circa 100 bovini irregolari: sanzioni per circa 6mila euro

E' stato effettuato un controllo nell’area collinare di Noto da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e personale Asp di Siracusa Dipartimento Veterinario.

In particolare è stata passata al setaccio la località Torresena, dove è frequente il fenomeno di animali vaganti non censiti.

Dal sopralluogo effettuato, presso il casolare Case Torresena, sono stati individuati circa 100 bovini allo stato brado che si allontanavano in aperta campagna rendendo in tal modo difficoltosa la lettura del codice marca auricolare.

La Polizia è riuscita a raggruppare 3 capi di bovini. Da successive indagini è emerso che i capi identificati risultavano intestati ad un’azienda con sede legale in Tortorici che non aveva il codice pascolo nel comune di Noto.

Peraltro, uno dei bovini presentava un marchio auricolare nell’orecchio riconducibile ad un bovino maschio già macellato ed appartenuto a un’altra azienda di Tortorici.

Il personale Asp ha effettuato la contestazione delle violazioni ai titolari delle aziende interessate. Elevate sanzioni per 1.290 euro per pascolo abusivo, 3.873 euro per mancata autorizzazione alla movimentazione e 1.500 euro per capo non regolarmente identificato.