Avola, nuovi mezzi elettrici per lo spazzamento

Un corso di formazione per i dipendenti addetti alla raccolta dei Rifiuti solidi urbani sulla guida e l'utilizzo dei nuovi mezzi elettrici in dotazione. Oggi ad Avola si sono infatti aggiunti altri 3 mezzi totalmente elettrici per il servizio di spazzamento urbano che si aggiungono a quelli ibridi già a disposizione.

“La nostra è una città più green e più ecosostenibile" – le parole dell'assessore all'Ecologia Massimo Grande.