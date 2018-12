Siracusa, Parcheggio scambiatore in via Mazzanti: sottoscritto il progetto

La Giunta ha sottoscritto il progetto contenuto nell'emendamento al piano triennale delle opere pubbliche sul Parcheggio scambiatore di via Mazzanti, approvato in Consiglio comunale.

Il progetto parteciperà al bando che prevede il finanziamento di circa un milione di euro per il suo completamento.

"Un plauso va ai tecnici che hanno redatto il progetto, al dirigente e all'assessore Randazzo che porta avanti il lavoro del suo assessorato alla mobilità e trasporti. Ma soprattutto ai componenti della prima Commissione Consiliare che hanno sottoscritto, nonché all'intero Consiglio Comunale che ha votato e approvato in modo unanime l'emendamento che ha di fatto reinserito il progetto nell'elenco annuale delle opere pubbliche, scongiurando la perdita dell'opportunità di vedere ultimata una delle grandi incompiute di Siracusa" - commenta il consigliere comunale Carlo Gradenigo