Siracusa, costituita la sezione del Movimento Federalista Europeo

Si è costituita a Siracusa la sezione del Movimento Federalista Europeo.

Nel corso dell’incontro, alla presenza di Giovanni Cafeo, Presidente dell’Intergruppo Federalista Europeo all’Ars, è stato presentato il direttivo provinciale del movimento.

Segretario è stato eletto Pasquale Saetta; del direttivo fanno parte il tesoriere Giuseppe Giucastro, i Responsabili Ufficio del Dibattito Alba Bellofiore e Giulia Giambusso, Presidente Stefano Ingallina, Probiviri Arianna Amalfi, Leda Berritta e Roberta Torrisi, Revisori dei conti Roberta Berritta, Lorenzo Fontana, Tiziano Spada e Nicolò Saetta.

“Il Movimento Federalista Europeo non è un partito in senso classico – dichiara il deputato regionale Cafeo – ma rappresenta l’aspirazione di tante donne e uomini che credono nella possibilità di una Federazione Europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, scopo prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale".