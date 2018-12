Siracusa, il procuratore Scavone "Anno intenso, adesso ombra dissolta"

"E' stato un anno intenso con la funzione giudiziaria che a Siracusa è stata provata, ma adesso l'ombra è stata dissolta".

Così esordisce il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone nell'incontro di fine anno con i giornalisti per tracciare il bilancio di fine anno.

Poi è stato fatto cenno al processo sulla morte di Eligia Ardita, che in primo grado, si è concluso con la condanna all'ergastolo per Christian Leonardi: "Una vicenda complessa con 47 udienze che - ha detto il procuratore - ci ha impegnato parecchio ma che è stata una soddisfazione personale e per gli uffici".

Altrettanto gravoso sarà l'impegno per il processo che si celebrerà sulla vicenda "Fiera del sud".

Tutto ciò facendo quotidianamente i conti con una carenza d'organico fisiologica "nonostante - ha evidenziato Scavone - il territorio meriti una dimensione diversa".

Tra la fine di marzo e aprile, intanto, si dovrebbero concludere le procedure per la nomina del nuovo Procuratore.