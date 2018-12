Canicattini Bagni, Si del Consiglio comunale al costo degli oneri di costruzione e urbanizzazione per il 2019

Ultima seduta dell’anno, salvo imprevisti, per il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, quella che si è tenuta ieri sera per l’approvazione dell’adeguamento degli oneri di costruzione e di urbanizzazione per l’anno 2019, l’adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, e per i tre Regolamenti comunali per il Compostaggio domestico, di comunità, e quello locale o di prossimità.

Il punto primo è stato approvato con 10 voti favorevoli e uno contrario, quello della Chiarandà. Il dibattito è così proseguito sul punto successivo relativo all’adesione del Comune alla CUC, Centrale Unica di Committenza, istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, società consortile srl, che già da tempo opera in provincia di Siracusa e alla quale hanno aderito molti Enti della Sicilia orientale e presto anche i Comuni dell’Unione dei Comuni, così come illustrato dal Sindaco Marilena Miceli e dal Geometra Capo Giuseppe Carpinteri, visto che dal 18 Ottobre devono essere utilizzati mezzi elettronici per lo scambio d’informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti a procedure di gara compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. Da ciò, come previsto dalla normativa in vigore, l’adesione alla piattaforma CUC del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, anche da parte delle imprese e dei professionisti che intendono partecipare, così come avviene per Mepa, il Mercato Unico Elettronico.

Consorzio, ha ulteriormente specificato il Sindaco, che da Gennaio è disponibile alla realizzazione di corsi di formazione per i dipendenti comunali.

Sull’argomento ha preso la parola il capogruppo di minoranza, Danilo Calabrò, per sottolineare che nessuna osservazione sul punto è stata rilevata dai tre Consiglieri del suo gruppo, che però si astengono per lasciare alla maggioranza la scelta.

Voto favorevole, invece, quello annunciato dalla Consigliera Luisa Chiarandà.

Il punto,pertanto, veniva approvato con 9 voti favorevoli e 3 astensioni.

Il successivo punto ha riguardato l’approvazione dei tre Regolamenti del Compostaggio dei rifiuto organico a cui sono chiamati, in forma volontaria, i cittadini (e non le attività produttive) iscritti nei ruoli dei tributi del Comune di Canicattini Bagni, per avere sgravi nella bollettazione, e non usufruire, di conseguenza, del servizio di raccolta e conferimento da parte dell’Ente.

Si tratta delle norme che regolamentano il Compostaggio Domestico che i cittadini effettuano all’aperto e in terreni di proprietà o in disponibilità dove posizionare la compostiera; del Compostaggio di Comunità, riservato a coloro che si associano (più cittadini, una strada, un quartiere) individuando un terreno, con un responsabile, con una grande compostiere autorizzata e a norma, dove andare a conferire la parte umida dei rifiuti; e del Compostaggio Locale o di Prossimità, realizzato dal Comune con un impianto in un’area dallo stesso individuata, dove possono conferire il resto dei cittadini che non hanno possibilità di aderire alla forma “domestica” o di “comunità”.