Siracusa, furti di auto nella zona industriale: la Uil chiede maggiore tutela per i lavoratori

Svariati furti di automobili si sono verificati, nell'ultimo periodo, nella zona industriale. Sulla vicenda interviene la Uil di Siracusa-Ragusa-Gela, che chiede maggiore tutela nei confronti dei lavoratori.

"Perché parliamo di lavoratori monoreddito a cui oltre il danno di aver subìto il furto dell’auto si aggiunge anche la beffa di non poter usare il proprio mezzo per potersi recare sul posto di lavoro – dicono il segretario generale territoriale Stefano Munafò e la responsabile del settore industria Saveria Corallo – Purtroppo nell’ultimo periodo abbiamo registrato troppi furti di automobili, in particolare verificatisi nell’ultimo mese nella zona delle portinerie della zona industriale; e nello specifico parliamo di tre auto di lavoratori che operano nelle aziende dell’indotto. Perché si verificano? Per il fatto che le piazzuole sono prive di videosorveglianza e sicurezza e queste aree sono di pertinenza delle committenti Versalis e Isab che dovrebbero provvedere in tal senso. Come detto, per questi lavoratori al danno si aggiunge la beffa e ciò rappresenta un fatto devastante per le famiglie di oggi vista la crisi che persiste".

Da qui il monito di Stefano Munafò e Saveria Corallo, rivolto direttamente alle aziende committenti della zona industriale. "Chiediamo che si applichi un servizio di videosorveglianza negli accessi alle portinerie e nelle aree parcheggio e allo stesso tempo si effettui un servizio costante di vigilanza, perché per i lavoratori diretti tutto questo esiste ma per i lavoratori dell’indotto non c’è alcun tipo di tutela da questo punto di vista e l’ultimo lavoratore che ha subìto il furto, ovvero un lavoratore della Solesi, adesso si trova in grave difficoltà".