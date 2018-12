Siracusa, sfruttava l'associazione per fare imprenditoria: denunciato

La Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato il responsabile di un circolo privato per avere abusivamente effettuato trattenimenti di pubblico spettacolo.

L'uomo, approfittando dell’associazione culturale di cui è presidente, svolgeva una vera e propria attività imprenditoriale, che oltre a costituire un’illecita concorrenza con gli operatori del settore, rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica, considerato che le condizioni di sicurezza del locale non risultano essere state preventivamente verificate dagli organismi tecnici indicati dalla legge per il controllo di tale attività.