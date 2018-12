A Siracusa il Moro Festival, tre giorni dedicati alla musica “nera”

Comincia quest'anno il Moro Festival edizione zero a Siracusa, all'Antico mercato, da venerdì 21 a domenica 23 dicembre. Si tratta di contenitore culturale di musica, mostre, incontri radio, artigianato, street art food drink.

Tre giorni incentrati sull’esplorazione e celebrazione della musica “nera” come linguaggio universale e di eventi culturali ai quali si può partecipare gratuitamente, si accettano libere donazioni. Il venerdì dopo l'apertura festival e delle mostre si parlerà di “L’arte di strada come espressione di pubblica bellezza, motore per la riqualificazione urbana e strumento di comunicazione”. Un incontro al quale è prevista la partecipazione del sindaco, Francesco Italia.

Il sabato, spazio ad un altro tema importante dal titolo: “Integrazione a Siracusa, e la musica come linguaggio universale capace di abbattere qualsiasi barriera geografica e culturale.. la Sicilia è la terra di passaggio di questo grande esodo che parte all’Africa verso l'Europa.

I protagonisti e gli addetti ai lavori sul territorio condivideranno con noi le loro storie

L'ultimo appuntamento, quello di domenica, è dedicato alla musica. “vinyl hunt: guida alla produzione musicale, partendo dall’arte del digging”, al quale interverranno gli headliners, Riccio, Katzuma e Pellegrino, che dialogheranno con il pubblico raccontando la loro passione per la musica ed il loro rapporto con i vinili. Un’occasione imperdibile per scoprire il loro metodo di lavoro e i loro universi musicali.

“Intrattenimento e approfondimento - ha detto il sindaco Francesco Italia -su temi di rilievo per un festival inedito che animerà gli spazi dell’antico mercato”.

“Una bella Manifestazione che si rivolge ai giovani attraverso il linguaggio della Musica – ha detto l'assessore alle Politiche culturali Fabio Granata - e che rende rende possibile una piacevole occasione per la Comunità giovanile della nostra Città“.