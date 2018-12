Il Comune di Siracusa cerca gestori per l'acquario di Largo Aretusa. Sul sito del comune è possibile trovare tutte le info necessarie.

Le domande potranno essere presentate in Piazza Duomo n. 4 entro le ore 12 di lunedì 14 gennaio 2019, pena l'esclusione.

Ne da comunicazione l'assessore al Patrimonio, Nicola Lo Iacono, che informa altresì, che il 15 gennaio alle ore 9,00 presso la sede Municipale di Via Brenta n.81 si procederà all'espletamento della gara.