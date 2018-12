Parcheggi di interscambio, 1,5 milioni di euro per i Comuni di Siracusa, Augusta ed Avola

La Regione siciliana ha istituito un fondo di oltre 12,5 milioni di euro per la realizzazione di parcheggi di interscambio nelle Città Metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché nei Comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Sono disponibili dal 2016, 978.214,74 per Siracusa, 288.416,69 euro per Augusta e 252.652,18 euro per Avola" - dice